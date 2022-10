La reconstruction urbaine, un défi de taille pour les métropoles

L’étude de l’Iweps démontrant, sur les cinq dernières années, la persistance d’une fuite des ménages des grandes villes de notre pays vers la périphérie calme et verdoyante, doit interpeller. Cela fait trente ans qu’elle se remarque alors que le contexte actuel, tant écologique qu’économique, devrait permettre d’inverser la tendance. L’étalement urbain connaît ses derniers soubresauts, la volonté ministérielle et citoyenne étant, si pas de le combattre, du moins de l’atténuer au fil des années. Comme toute tendance, le retour à la ville doit désormais être intégré et digéré par les citoyens avant de se traduire dans les statistiques. Et cela risque de prendre encore quelques années tant il est difficile, si ce n’est par la contrainte, d’empêcher les ménages de vouloir profiter d’une villa quatre façades avec jardin.