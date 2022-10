Jonas Vingegaard: «Je dois déjà garder un œil sur Remco»

Il est arrivé à Singapour en famille il y a une dizaine de jours, en provenance directe des Maldives où il a savouré ses vacances avec son épouse Trine et leur petite Frida. Après, direction le Japon et Saitama pour un dernier critérium avant de penser à la nouvelle saison. La plus complexe, peut-être, celle de la confirmation, de la prolongation de règne jaune. Des considérations que Jonas Vingegaard laisse s’étouffer d’elles-mêmes dans l’air moite de la péninsule asiatique tant, à l’ombre de l’iconique et époustouflante Marina Bay Sands, ce bâtiment futuriste aux trois tours reliées par une structure en forme de paquebot géant, Jonas Vingegaard préfère éviter les prédictions.