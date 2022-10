Il est passé du maillot jaune XS au S

Il n’a guère changé, Jonas Vingegaard. Tout juste les réimpressions de son maillot jaune pour le Critérium de Singapour, premier du nom, ont toléré une taille en plus. Du… XS en saison, il est passé au S en Asie, ce qui est du reste assez logique au crépuscule d’une saison qui l’aura vu accrocher le Graal absolu. L’homme, pour autant, n’est manifestement, et visiblement tant il est sec, pas tombé dans l’excès, bien loin d’un Geraint Thomas par exemple, qui avait joyeusement inondé son sacre au point de confesser lui-même qu’il avait « légèrement abusé ». « J’ai savouré un barbecue et un verre de vin », explique le maillot jaune qui, sur le circuit urbain de Marina Bay emprunté par les bolides de la F1, a sué à grosses gouttes sur un vélo apprêté en direct par l’importateur local (NDLR : alors qu’une autre machine l’attend déjà à Saitama).