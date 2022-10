Anthony Moris après la victoire de l’Union à Seraing: «Nous étions venus pour les trois points, nous les avons pris»

Si l’Union n’a pas puisé dans ses immenses ressources pour s’imposer sur la pelouse de Seraing, elle a tout de même été contrainte de mettre davantage d’intensité dans ses actions après un premier acte indigne de son rang. « Nous sommes une équipe qui doit imprimer du tempo pour ne pas s’endormir », souffle un Anthony Moris très alerte sur les rares ballons négociés. « Le coach n’a pas eu besoin de nous secouer pendant la pause, tout simplement parce que nous étions conscients de ce qui ne fonctionnait pas. Quand l’Union joue sur ses qualités, à savoir le pressing, c’est tout de suite plus facile comme en témoigne l’ouverture du score en début de seconde période ».

Avant cela, c’est Seraing qui était mieux en jambes, tant dans l’envie que le jeu. « Nous venons de contourner le piège tendu par une formation très difficile à bouger. Ils ont une bonne organisation et jouent sur le gain de temps pour empêcher les débats de s’emballer. Nous étions venus pour les trois points et nous les avons pris, c’est finalement le plus important. Nos habitudes ne changeront pas d’ici la trêve, à savoir de prendre match par match et de faire le bilan comptable en temps voulu ».