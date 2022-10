Formule 1: un nouveau record pour Max Verstappen

Une fois passés sans casse les premiers enchaînements de virages hyper-spectaculaires de l’Autodromo Hermanos Rodriguez, juste après le départ, le Grand Prix du Mexique a tourné dimanche en une formidable bataille tactique, centrée sur les pneus, entre Red Bull et Mercedes. Et l’écurie qui est sortie victorieuse de ce duel est… Red Bull. Pendant près de deux tiers de l’épreuve, on avait pourtant cru que Lewis Hamilton allait enfin décrocher « Sa » victoire cette saison, mais il n’en a rien été : Max Verstappen s’est une fois de plus montré intraitable.