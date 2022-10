Kevin De Bruyne et Leandro Trossard toujours au top en Premier League

Loïs Openda avait ouvert le bal avec un triplé vendredi comme joker du Racing Lens. Kevin De Bruyne et Leandro Trossard ont à nouveau impressionné en Premier League samedi et Michy Batshuayi a clôturé le bal dimanche avec un triplé pour Fenerbahçe.

En fait, la seule mauvaise nouvelle du week-end est venue de Madrid, non pas de l’Atlético battu à Cadix (avec un but au passage de Théo Bongonda) où Axel Witsel et Yannick Carrasco étaient titulaires, mais bien du Real suite au partage contre Gérone (1-1). Si Thibaut Courtois n’a pas pu faire de miracle sur penalty, Eden Hazard est resté sur le banc en Liga pour la 7e fois d’affilée. L’absence de Benzema et les quelques minutes à Leipzig n’ont rien changé pour lui puisque Rodrygo, annoncé malade, était bel et bien là… Roberto Martinez aura toutefois noté que son frère Thorgan a joué 90 minutes avec Dortmund sur le terrain de Francfort.