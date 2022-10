Guerre en Ukraine: de nouvelles explosions entendues à Kiev

Plusieurs explosions ont été entendues lundi matin à Kiev, trois jours après une attaque sur la flotte russe en Crimée, que Moscou a imputée à l’Ukraine avec l’aide de Londres.

Au moins cinq explosions ont été entendues par des journalistes de l’AFP dans la capitale ukrainienne entre 8h et 8h20 (7h et 7h20, heure belge). Des quartiers de Kiev étaient privés d’électricité et d’eau lundi matin, « à la suite de frappes russes » sur la capitale ukrainienne, a indiqué le maire de la ville Vitaly Klitschko. « Une partie de Kiev sans électricité et dans certaines zones sans eau, à la suite des frappes russes », a-t-il déclaré sur la messagerie Telegram.