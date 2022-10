Arthur Theate veut être du voyage au Qatar avec les Diables: «J’essaye de m’en donner les moyens…» (vidéo)

Le jeune Liégeois Arthur Theate fera-t-il partie du groupe de 26 joueurs qui prendra la direction du Qatar dans quelques jours ? Même si la décision finale incombe à Roberto Martinez et que l’Espagnol est toujours capable de réserver quelques surprises, quand on voit la forme de ses concurrents pour une place dans l’arrière-garde belge (à commencer par Zeno Debast…), on peut se dire que l’ancien de Bologne n’a pas trop de souci à se faire.

Ce qui ne veut pas dire qu’Arthur Theate compte se reposer sur ses lauriers d’ici là. Devenu titulaire indiscutable au Stade Rennais, il n’a pas manqué la moindre seconde de jeu cette saison, que ce soit en Ligue 1 ou en Europa League. Et ce week-end, le Soumagnard d’origine a aidé ses couleurs à remporter une huitième victoire (la cinquième consécutive) en championnat cette saison.

Après ce succès face à Montpellier, qui permet aux hommes de Bruno Genesio de monter sur le podium, le Belge s’est présenté au micro de Prime Vidéo. Et il n’a pas caché son envie de disputer la Coupe du Monde. « On ne va pas se le cacher, on est à presque dix jours d’une Coupe du Monde », explique Arthur Theate. « J’ai envie d’y participer, donc j’essaye de m’en donner les moyens. Mais il nous reste trois matches avant cela, et ma concentration est ici pour ces trois matches. »