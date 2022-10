Nicolas Raskin sera l’invité de La Tribune ce lundi: pour annoncer une bonne nouvelle aux fans du Standard?

Sa prestation cinq étoiles lors du Clasico fut l’étincelle de trop, celle qui a convaincu et même enflammé les derniers supporters du Standard qui n’avaient peut-être pas encore réalisé que Nicolas était devenu un nouveau joueur. Un nouvel homme, un nouveau Raskin, tout simplement. En enchaînant les performances face au Club Bruges, l’Antwerp, le Sporting de Charleroi et Anderlecht, le milieu « tout-terrain » a franchi une nouvelle étape cette saison, prouvant à tous qu’il était capable de se sublimer et d’imposer son jeu face aux meilleures adversaires possibles. Le tout, à seulement 21 ans.

On en oublierait presque un point important : à l’heure actuelle, Nicolas Raskin n’a toujours pas prolongé avec le Standard. Ou, en tout cas, la nouvelle, qui ravirait les fans liégeois, n’a pas encore été annoncée. Cela pourrait toutefois être chose faite ce lundi soir. En effet, le jeune homme sera l’invité de La Tribune en ce début de semaine, et nul doute que le sujet viendra sur la table. On peut dès lors imaginer que tout a été prévu pour que le médian annonce cette grande nouvelle en direct à la télévision. À moins que ce ne soit qu’une simple coïncidence…