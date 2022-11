Honneur aux «chercheurs de paix»!

Un intellectuel est quelqu’un qui se mêle de ce qui ne le regarde pas, disait Sartre. Si, sous nos latitudes, les autorités s’accommodent habituellement de cette force critique et de proposition, il n’en va pas de même partout, tant s’en faut. C’est pour honorer des académiques qui ont consacré leur vie et leur travail à changer le monde, parfois au péril de leur sécurité, que le collectif « d’intellectuels engagés » belge Carta Academica – dont on peut lire une chronique tous les week-ends dans les colonnes du Soir – décerne depuis trois ans ses « Academic Honoris Causa » (1).

Après une deuxième édition centrée sur la liberté académique, Carta Academica a choisi cette année de mettre à l’honneur des universitaires qui se sont impliqués dans la résolution des conflits.