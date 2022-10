La Russie lance plus de 50 missiles de croisière ce lundi sur l’Ukraine

La Russie a lancé « plus de 50 missiles de croisière » dans sa nouvelle attaque massive sur des infrastructures énergétiques de l’Ukraine lundi matin, a indiqué l’armée de l’air ukrainienne.

« Plus de 50 missiles de croisière de type X-101/X-555 ont été lancés à l’aide d’avions » de type Tu-95 et Tu-160 depuis le nord de la mer Caspienne et de la région russe de Rostov, a indiqué l’armée de l’air ukrainienne sur Telegram.