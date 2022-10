L’incroyable week-end d’Anouar Aït El Hadj à Anderlecht: le jeune Belge inscrit deux buts très importants… en moins de 24 heures! (vidéos)

L’une de ces deux réalisations a d’ailleurs été inscrite ce samedi, sur la pelouse du Beerschot, pour lancer les jeunes Anderlechtois vers la victoire (1-2). Une rencontre lors de laquelle le milieu offensif a été remplacé à la pause. Non pas parce qu’il réalisait une mauvaise prestation, mais plutôt parce que Robin Veldman comptait sur lui… le lendemain, à l’occasion de la réception de l’AS Eupen.

Jusqu’à aujourd’hui, on ne peut pas dire qu’Anouar Aït El Hadj vit une saison très facile. Envoyé dans le noyau U23 par Felice Mazzù, le jeune Belge n’a pas eu voix au chapitre en D1A. Il a donc été contraint de se contenter de la D1B, où il a délivré une passe décisive et planté deux buts.

Ce dimanche, voyant que ses ouailles peinaient à faire le break face aux Pandas, le tacticien néerlandais a donc décidé d’utiliser sa botte secrète à l’heure de jeu : Anouar Aït El Hadj, qu’il connaît forcément très bien pour l’avoir dirigé en U23 depuis le début de la saison. Et, là aussi, le natif de Molenbeek s’est montré décisif ! D’une très belle frappe enroulée, le médian a permis aux Mauves de prendre le large. Et ce, 19 heures après avoir inscrit son précédent but, une division en dessous…