Un club de MLS serait en pôle position pour signer Lionel Messi cet été

Lionel Messi sera-t-il toujours un joueur du Paris Saint-Germain la saison prochaine ? Rien n’est moins sûr. En fin de contrat dans la capitale française en juin prochain, l’Argentin n’a jamais fermé la porte à une prolongation de contrat. Toutefois, la concurrence sera rude pour obtenir la signature de la Pulga. En effet, plusieurs clubs suivraient de près l’ancien Blaugrana. Comme, par exemple, le FC Barcelone, Manchester City, ou encore… l’Inter Miami !

Et si l’on en croit les révélations de The Atletic, la franchise de MLS serait la mieux placée pour recruter le trentenaire. En effet, le club détenu par David Beckham serait en discussion depuis déjà de longs mois avec le père du septuple Ballon d’Or et les négociations seraient très constructives.