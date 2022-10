Bruxelles: davantage de dépôts clandestins en 2022… et davantage de sanctions

Certaines communes sont davantage touchées par ce fléau. En tête de ce triste classement, on retrouve Anderlecht avec 1.076 plaintes, suivie de la Ville de Bruxelles (640 plaintes) et Forest (498 plaintes). Les communes les plus épargnées sont Watermael-Boistfort, Woluwe-Saint-Pierre et Woluwe-Saint-Lambert, avec moins de 20 plaintes recensées dans chacune de ces communes.

Des caméras mobiles

Pour lutter contre ces dépôts clandestins, Bruxelles-Propreté compte utiliser des caméras mobiles. « A ce jour, six caméras fonctionnelles et six caméras factices sont utilisées. Celles-ci sont déployées dans toute la Région et déplacées en fonction du nombre de constats effectués », explique Alain Maron, ministre bruxellois de la Propreté à La Capitale.

Deux recypark en construction

Actuellement, Bruxelles propose cinq recypark répartis sur le territoire : Nord, Sud, Humanité, Woluwe-Saint-Pierre et Auderghem. « En complément des cinq recypark existants, deux projets de recypark sont actuellement en construction », a dévoilé Alain Marron. Un recypark est actuellement en construction à Anderlecht et l’autre se situera près du pont Buda. « La fin des travaux est prévue pour début 2024 », a précisé le ministre bruxellois.