Nouveau coup dur pour l’équipe de France: Paul Pogba s’est à nouveau blessé et risque de manquer la Coupe du Monde!

C’est un nouveau coup dur qui se profile pour l’équipe de France. Après le forfait de N’Golo Kanté, Didier Deschamps pourrait enregistrer une autre absence importante. En effet, Paul Pogba pourrait manquer la compétition.

En cause : une rechute… Absent des terrains depuis plus de six mois, le médian vient à peine faire son retour à l’entraînement de la Juventus. Sauf que, si l’on en croit les médias transalpins, l’ancien de Manchester United s’est occasionné une blessure à la cuisse, qui devrait le tenir éloigné des terrains dix jours supplémentaires.