Jeff Bridges fait son grand retour: «J’étais aux rives de la mort»

C’est un homme aux multiples talents : acteur, musicien, photographe, et, oui, même mannequin, alors déjà âgé d’une soixantaine d’années. Dans tout ce qu’il entreprend, Jeff Bridges semble briller. Lorsque l’interview vidéo commence, l’homme de 72 ans illumine une pièce sombre et austère de Londres de sa chemise hawaïenne. Il rit, formule son plus beau « Hi » et lève une main pour nous saluer.