Il renaît depuis son départ du Standard: les statistiques affolantes de Maxime Lestienne dans son nouveau club (vidéo)

En janvier dernier, après trois ans et demi au club, Maxime Lestienne a décidé de mettre fin à son histoire mouvementée au Standard de Liège. L’ancien Mouscronnois a surpris pas mal de monde en s’envolant pour le Lion City Sailors Football Club, à… Singapour ! Un choix assez surprenant pour un joueur qui, à ce moment-là, n’avait pas encore soufflé sa trentième bougie. Mais un choix qui s’est avéré être le bon pour le Belge.

En effet, après moins d’un an au club, Maxime Lestienne est déjà devenu une véritable star là-bas. Et ce, grâce à ses incroyables statistiques. Jugez plutôt par vous-mêmes : en 32 rencontres disputées, l’ancien Blauw en Zwart a déjà inscrit 15 buts et délivré 27 passes décisives. Des chiffres qui rendraient de nombreux attaquants jaloux, même s’ils sont réalisés dans un championnat d’un niveau assez peu élevé…