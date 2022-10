Alejandro Valverde complètement fou de Remco Evenepoel: «C’est de loin le meilleur coureur du monde»

Alejandro Valverde a disputé en 2022 la toute dernière saison de son exceptionnelle carrière. Mais le coureur espagnol sait qu’il laisse le cyclisme entre de bonnes mains avec Tadej Pogacar, mais surtout Remco Evenepoel, dont il dit le plus grand bien.

« S’il continue à faire ce qu’il fait maintenant, il va certainement se construire un palmarès plus important que le mien », a déclaré le coureur espagnol dans des propos rapportés par Het Laatste Nieuws. « Être champion du monde à son âge et remporter la Vuelta, Liège et San-Sebastian, c’est impressionnant. »