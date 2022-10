Election au Brésil: comment le bolsonarisme s’est enraciné et pourquoi il est là pour rester

Une très courte avance. Avec 50,9 % des suffrages contre 49,1 % pour son adversaire, la victoire de Lula ouvre un chapitre particulièrement épineux pour le Brésil, qui s’est révélé plus polarisé que jamais au lendemain de l’élection présidentielle. Alors que Jair Bolsonaro se mure toujours dans le silence, Lula a multiplié les déclarations visant à l’apaisement et la réconciliation. Pour Frédéric Louault professeur de Science politique à l’ULB, directeur du Cevipol et auteur de l’ouvrage Le Brésil, l’interminable émergence, les défis s’annoncent solides pour le futur président qui devra composer avec un bolsonarisme bien ancré dans la société brésilienne.

Comment expliquez-vous le résultat final aussi serré ? En amont du premier tour, Lula était donné massivement gagnant. Que s’est-il passé en l’espace d’un mois ?