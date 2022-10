Wallonie: certains véhicules seront interdits dès 2023

Pour lutter contre la pollution atmosphérique et améliorer la qualité de l’air, ce décret, qui a été adopté en 2019, contient deux mesures : l’instauration de zones à basses émissions locales et régionales, qui est entrée en vigueur en 2020 ; et l’interdiction de circulation des véhicules polluants sur les routes wallonnes.

Cette interdiction de circulation entrera en vigueur dès le mois de janvier 2023 et sera progressive. En janvier prochain, tous les véhicules (essence et diesel) dont la première immatriculation a été faite avant 1996 ne pourront plus rouler sur le territoire wallon. Dès 2024, ce sont les voitures qui ont été initialement immatriculées avant 2000 qui seront concernées. En 2025, la première immatriculation d’un véhicule ne pourra pas avoir été faite avant 2005. En 2026, cette mesure visera les véhicules immatriculés avant 2010. Dès 2028, aucune voiture immatriculée avant 2015 ne pourra circuler et en 2030, les véhicules immatriculés avant 2019 seront interdits de circulation sur les routes wallonnes.

Ainsi, la liste des voitures prohibées s’allonge au fil des années, pour atteindre la suppression totale des moteurs thermiques dès 2035.