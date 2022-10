Pourquoi le gouvernement français redoute une nouvelle ZAD

Des images qui en rappellent d’autres. Des activistes qui construisent à la hâte des baraquements de bois et de tôle pour occuper le site. Des militants qui forcent l’accès d’un chantier controversé. Des affrontements violents qui opposent les écologistes aux forces de l’ordre. L’ultra-gauche qui, via les « black-bloks », s’infiltre parmi les manifestants. Et les politiques qui s’enflamment.