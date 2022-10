Piscines intérieures et extérieures, un garage pour une trentaine de voitures… Quand Cristiano Ronaldo voit les choses en (très) grand et rénove la villa la plus chère du Portugal (photos)

Cristiano Ronaldo le sait mieux que quiconque : sa carrière ne sera pas éternelle. À 37 ans, le Portugais sait qu’il devra tôt ou tard penser à raccrocher les crampons. Et, lorsque viendra le moment de tirer sa révérence, l’attaquant de Manchester United aimerait revenir sur sa terre natale. Raison pour laquelle le trentenaire a décidé de faire rénover la villa la plus chère du Portugal, dans le but de s’y installer avec sa famille.

Et cette villa, située à une trentaine de kilomètres de Lisbonne, a de quoi faire rêver. Comme le révèle le quotidien espagnol Marca, la bâtisse, qui était toujours en chantier lorsque « CR7 » l’a rachetée, fait plus de 2.700 mètres carrés. D’une valeur de 21 millions d’euros, elle comporte plusieurs piscines, que ce soit extérieures mais aussi intérieures, d’immenses jardins et un garage pouvant contenir… une trentaine de voitures !