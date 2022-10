Six coaches virés en deux semaines, huit depuis le début de la saison: les chiffres surprenants en D1A après les licenciements de Jeunechamps et Vanderhaeghe

Remercié tous les deux ce lundi, José Jeunechamps (Seraing) et Yves Vanderhaeghe (Ostende) sont déjà les 7es et 8es coaches de Pro League à prendre la porte cette saison.

Les coaches n’ont pas le droit à l’erreur cette saison en Pro League. Ce lundi, José Jeunechamps a été remercié par Seraing après un début de saison très compliqué, tout comme Yves Vanderhaeghe limogé par Ostende un peu plus tard dans la journée. Si les défaites réspectives contre l’Union et Bruges ont été celles de trop pour les deux entraîneurs, ces licenciements viennent confirmer une tendance : les clubs belges n’hésitent pas à se séparer de leur entraîneur lorsque les résultats ne suivent pas.

En à peine 15 journées, huit coaches ont déjà pris la porte cette saison. Et après Danny Buijs (Malines), Edward Still (Charleroi), Bernd Storck (Eupen) et Felice Mazzù (Anderlecht), Jeunechamps et Vanderhaeghe sont les cinquièmes et sixièmes à faire leurs valises en à peine deux petites semaines !