Ligue des champions: l’inattendu retour au premier plan de «Super» Mario Götze

Le « héros de Rio », unique buteur en prolongation lors la finale du Mondial-2014 remportée par l’Allemagne contre l’Argentine au Maracana, a eu du mal à digérer son statut de sauveur de toute une nation il y a huit ans.

Transféré à 21 ans au Bayern Munich à l’été 2013, il n’a jamais réussi à s’imposer en Bavière. Son retour à Dortmund à l’été 2016, lui qui a été formé dans le club de la Ruhr, n’a pas été plus brillant.

Les adducteurs à Munich pour sa dernière saison bavaroise en 2015/16, encore les adducteurs, la cheville puis le dos à Dortmund, l’aine au PSV Eindhoven en 2020/21, Mario Götze a été très souvent freiné par les blessures manquant une bonne partie des saisons entre 2015 et 2021.

Enfin sans blessures

La saison passée, enfin débarrassé des pépins physiques, il a pu retrouver quelques couleurs, en remportant la Coupe des Pays-Bas avec le PSV. Il a ainsi dépassé la cinquantaine de matches disputés lors de cet exercice, ce qui ne lui était jamais arrivé dans sa carrière.

De retour en Bundesliga cet été, son choix de se porter sur Francfort s’est avéré payant, bénéficiant de l’exposition nationale et de la vitrine de la Ligue des champions.

« Pour le Mondial, il n’est pas seulement un joueur pour disputer des bribes de match, mais bien pour 90 minutes. Il représente bien plus qu’une option, avec son intelligence de jeu et son état de forme », a loué samedi Lothar Matthäus, consultant pour Sky, diffuseur de la Bundesliga, après la défaite contre le Borussia Dortmund (2-1).

Le natif de Memmingen, en bordure ouest de la Bavière, n’a plus été appelé en sélection depuis quasiment cinq ans, sa 63e et dernière cape remontant au match amical entre la France et l’Allemagne le 14 novembre 2017 à Cologne (match nul 2-2).

Mais le sélectionneur Hansi Flick garde un oeil sur les performances de Francfort, qui compte Trapp parmi les internationaux dans son effectif. Il était ainsi dans les tribunes du Waldstadion de Francfort contre l’Olympique de Marseille il y a une semaine en Ligue des champions, assistant à la victoire de l’Eintracht (2-1).

La concurrence s’annonce toutefois forte pour Götze dans le secteur de jeu le plus dense et fourni de l’Allemagne, aux côtés des Munichois Jamal Musiala, Serge Gnabry, Leroy Sané, Thomas Müller, et des joueurs de Dortmund Marco Reus et Julian Brandt.