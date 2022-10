Les fans de l’Union mettent la pression pour trouver un accord pour la construction du nouveau stade: «Nous ne voulons pas quitter Forest»

Alors que le dossier du nouveau stade semble au point mort (aucun accord n’ayant encore été trouvé entre le club, la Région bruxelloise et la commune de Forest pour la construction de celui-ci au Bempt), le collectif des supporters de l’Union Saint-Gilloise a fait part de son inquiétude au travers d’un communiqué. « Nous comprenons l’importance vitae que ce projet a pour notre club. L’idée de quitter le stade Marien pour une nouvelle maison est un sacrifice qui nous coûte cher mais nous sommes prêts à le soutenir. Pour autant que nous ne quittions pas notre territoire. »

Et leur territoire, c’est la commune de Forest. C’est sur celle-ci qu’est situé le stade Marien ainsi que le Bempt. « Cela fait plus d’un siècle que la commune de Forest abrite et accueille nos couleurs. Et pas qu’au Duden. Déjà avant la seconde guerre mondiale, les jeunes de nos équipes d’âge s’entraînaient rue de la Soierie, à quelques centaines de mètres du Bempt. »