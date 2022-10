Un coup de fil en pleine nuit qui change tout: voici pourquoi Ronaldo n’a jamais rejoint Manchester City

Un nouveau livre taitant du football va bientôt sortir. « Messi VS Ronaldo : une rivalité, deux génies et l’ère qui a transformé le jeu », tel est le titre de l’ouvrage. Pas besoin de donner de plus amples précisions, vous connaissez donc le thème.

Outre la rivalité entre l’Argentin et le Portugais ces 20 dernières années, on peut surtout y découvrir des anecdotes assez sympathiques. Comme par exemple au sujet du transfert avorté de CR7 à Manchester City.