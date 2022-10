Corruption, opposition, conservatisme: les grands défis qui attendent le président Lula

Au Brésil, après l’euphorie de la victoire, le retour à la réalité est brutal pour Lula ainsi que pour son Parti des travailleurs qui revient au pouvoir après six ans d’absence.

Le président sortant Jair Bolsonaro n’avait toujours pas prononcé un mot ce lundi 31 octobre, toujours retranché dans son palais de l’Alvorada à Brasilia, et refusant de recevoir ses ministres. Mais le pays semblait déjà vouloir discuter avidement de l’avenir. Car après l’euphorie de la victoire, le retour à la réalité est brutal pour Lula ainsi que pour son Parti des travailleurs qui revient au pouvoir après six ans d’absence. Le pays a connu un virage d’abord à droite, à partir de 2016 avec Michel Temer, puis à l’extrême droite, sous le mandat de Jair Bolsonaro. La politique, en particulier économique, décidée pendant ces années est contraire à l’idéologie de la gauche et Lula a déjà annoncé pendant cette campagne vouloir mettre à bas plusieurs réformes, dont celle du travail, adoptée sous Michel Temer.