La grosse annonce de Kevin De Bruyne avant la Coupe du monde au Qatar: «Je ne sais pas si je serai encore là dans 4 ans»

« J’ai 31 ans, honnêtement, je ne sais pas ce qu’il se passera dans quatre ans. Je ne sais pas si j’y serai », a dévoilé De Bruyne. « C’est la première fois que mes enfants pourront me voir à un Mondial. C’est pour ça que je suis excité, impatient. Ma famille sera là pour la phase de poules. C’est pour ça qu’ils viennent. Ce sera spécial, un événement que je ne voulais pas qu’ils manquent. »

Kevin De Bruyne s’apprête-t-il à disputer sa dernière Coupe du monde, dans moins de trois semaines au Qatar ? Interrogé dans les colonnes de The Independant, le Diable rouge a admis qu’il ne savait pas de quoi son avenir serait fait. Mais il s’en sert pour se motiver davantage.

Et s’il évoque la possibilité de ne plus être là dans quatre ans, De Bruyne ne ferme pour le moment aucune porte quant à son avenir. « C’est une inconnue, le timing. Il n’y a pas de raison de s’inquiéter ou d’y penser maintenant. Je prendrai ça comme cela arrive et je jouerai du mieux que je peux. Je n’en ai pas encore parlé avec mes coéquipiers. »