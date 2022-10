Bruxelles: une nouvelle filière de logements durables à caractère social

Une nouvelle filière de production de logements est née. Elle repose sur la mise en commun des compétences des secteurs public, privé et associatif. Une des originalités de cette initiative baptisée « Housing Deal » est de se fonder sur le démembrement de la propriété du sol détenu par un organisme public régional, le Community Land Trust ou autre, et de la propriété des logements à construire, détenue en coopérative ou par des investisseurs patrimoniaux à but social.