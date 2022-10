Ligue des champions: les Brugeois veulent finir la phase de poules en beauté

Privé de Raphael Onyedika, Abakar Sylla et Denis Odoi, tous trois suspendus, le FC Bruges ira défier Leverkusen sur ses terres mardi (18h45) pour la 6e et dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Enjeu : la première place de la poule.

Déjà qualifiés, les Brugeois veulent l’emporter, ont assuré Carl Hoefkens et Hans Vanaken en conférence de presse lundi, même si la position ne changera pas grand-chose pour eux. Le Club compte 10 points alors que Porto, 9 points, reçoit l’Atletico Madrid, 3e (5pts). Leverkusen est 4e (4pts).

« Premier ou deuxième, je ne pense pas que cela changera quelque chose pour le tirage », a estimé Hans Vanaken. « Des équipes comme Liverpool peuvent terminer deuxièmes de leur poule. À ce niveau, ce sont toutes des supers équipes. On va pour la première place, on verra ensuite. La qualification est ce qui reste le plus important. Ce n’est pas parce que nous avons moins bien joué contre Porto (défaite 0-4 ndlr) que cela devient négatif ».