Nicolas Raskin veut prolonger son contrat au Standard mais pas à n’importe quelles conditions: «Ce n’est pas que financier»

« Depuis l’arrivée de Ronny Deila, je prends beaucoup de plaisir à défendre et à repartir de derrière », a-t-il expliqué après avoir évoqué le chapitre au sujet des Diables rouges, lui qui rêve de jouer avec Roberto Martinez comme coach, et pourquoi pas à la Coupe du monde au Qatar.

Prolongation de contrat

En fin de contrat en bord de Meuse, Raskin est en pleine négociation avec le club. « On a repris les discussions. Ça se passe bien, ça avance. Les discussions ont toujours été constructives. Le club sait ce que j’attends de lui, pas forcément au niveau du salaire, mais bien par rapport aux autres conditions qu’on retrouve dans les contrats d’un footballeur ».

Il espère évidemment que le dossier sera vite bouclé. « Les dirigeants liégeois ont pris leur temps au début de l’année. Et même les deux années précédentes. Quand on est un jeune du club et qu’on te laisse deux ans sans renouveler le contrat que tu as signé à 17 ans et que tu as joué près de 92 matches, c’est peut-être un peu long. Maintenant, on arrive dans une situation que je n’ai pas souhaitée. J’essaie de faire le maximum pour qu’on trouve un compromis ensemble ».

Il rêve de la Premier League

« Quitter le Standard serait difficile sur le plan émotionnel, même en cas de prêt », ajoute-t-il avec franchise. « Mais en tant que footballeur, on souhaite toujours aller voir ce qui se passe plus haut, découvrir d’autres cultures, d’autres compétitions. J’ai des rêves et j’espère les toucher, moi qui suis un amoureux de la Premier League depuis tout petit ».