Thibaut Courtois plus diabolique que jamais: une nuit de frissons avec sa compagne pour Halloween

Le gardien de but belge a fait perdurer la tradition en famille.

Halloween, une soirée que les amateurs de frissons adorent, un événement que ceux qui détestent les films d’horreur ne célèbrent jamais. Visiblement, et comme on peut le voir sur un cliché posté sur les réseaux sociaux, Thibaut Courtois et sa compagne figurent dans la première catégorie.

On ne sait pas si c’est le fait que la Coupe du monde au Qatar débute dans moins d’un mois qui a été décisif au moment du choix du déguisement, mais le gardien de but des Diables rouges a opté pour le costume de diable, à l’instar de sa diabolique de chérie.