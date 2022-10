Marché du travail: l’ONU alerte sur un ralentissement «brutal» dans le monde A la guerre qui fait rage en Ukraine sont venues s’ajouter d’autres crises qui pèsent lourdement sur les marchés du travail dans le monde, a averti lundi l’ONU, estimant qu’un ralentissement « brutal » était déjà en cours.

Dans un nouveau rapport, l’Organisation internationale du travail avertit que « selon les tendances actuelles, la croissance mondiale de l’emploi se détériorera de manière significative au quatrième trimestre 2022 ». Face a cette situation qui se dégrade rapidement, « de nouveaux efforts coordonnés à la fois au niveau national et au niveau international seront nécessaires pour s’attaquer à la situation profondément inquiétante de l’emploi au niveau mondial et empêcher un ralentissement général important du marché du travail », a enjoint Gilbert Houngbo, le nouveau directeur général de l’organisation. La création d’emplois et leur qualité est en baisse, constate le rapport, dans un contexte d’aggravation des crises de l’énergie et de la sécurité alimentaire, de la hausse de l’inflation, du resserrement des politiques monétaires et des craintes d’une récession mondiale imminente.

« Les données disponibles suggèrent qu’un ralentissement brutal du marché du travail est déjà en cours », prévient l’organisation. À lire aussi Le marché de l’emploi toujours au beau fixe, malgré la conjoncture Les professions hautement qualifiées les plus concernées Au début de cette année, le monde commençait à se remettre du pic de la pandémie, et les taux d’emploi avaient retrouvé ou même dépassé les niveaux d’avant Covid dans la plupart des économies avancées, rappelle l’OIT. Elle indique que cette hausse était particulièrement apparente dans les professions hautement qualifiées et chez les femmes, mais a averti qu’elle était également due à une augmentation des emplois informels, pour lesquels les protections sociales font généralement défaut. Et la situation s’est aggravée ces derniers mois, souligne l’organisation, qui estime que le niveau des heures travaillées était inférieur de 1,5 % au 3eme trimestre à celui d’avant la pandémie, soit un déficit de 40 millions d’emplois à temps plein. Cette baisse vient se conjuguer à une flambée des prix qui fait baisser le salaire réel dans de nombreux pays. Le rapport insiste sur la situation désastreuse de l’emploi en Ukraine, envahie le 24 février par la Russie voisine et soumise depuis à une guerre intense sur son territoire. À lire aussi Les profils les plus recherchés sur le marché de l’emploi Une reprise « modeste et très fragile » L’inflation devrait y atteindre 30 % d’ici la fin de l’année et l’emploi y est inférieur de 15,5 % au niveau de 2021 ce qui représente une perte de 2,4 millions d’emplois depuis le début de la guerre. C’est moitié moins que la projection initiale de l’OIT, mais les forces ukrainiennes ont depuis reconquis beaucoup de territoire. « Cette reprise partielle du marché du travail est modeste et très fragile », souligne l’OIT, ajoutant que le grand nombre de personnes déplacées à l’intérieur du pays et de réfugiés à la recherche d’un emploi en Ukraine et ailleurs « risque de pousser les salaires à la baisse ». Dans le même temps, le rapport estime que 10,4 % de la main-d’œuvre ukrainienne d’avant-guerre, soit 1,6 million de personnes – pour la plupart des femmes – avaient fui en tant que réfugiés vers d’autres pays. Une enquête récente a révélé qu’à ce jour, un peu plus d’un quart des réfugiés ukrainiens avaient trouvé un travail salarié ou indépendant dans leur pays d’accueil, indique l’OIT.