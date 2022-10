Rachat de Twitter: Elon Musk seul aux commandes de Twitter

Le 27 octobre 2022, à la suite de la finalisation de l’acquisition, M. Musk est devenu le seul administrateur de Twitter», indique l’un des documents, précisant que les neuf membres du conseil d’administration, dont l’ex-directeur général Parag Agrawal, ont été remerciés.

Quand il avait fait son offre de rachat en avril, le patron de Tesla et SpaceX avait immédiatement précisé qu’il comptait sortir Twitter de la Bourse, et donc ne plus avoir les mêmes comptes à rendre que les entreprises cotées. L’opération a mis six mois pour aboutir, après plusieurs volte-face d’Elon Musk, des échanges acrimonieux avec M. Agrawal et d’autres cadres, et le lancement de poursuites judiciaires par Twitter qui ont failli déboucher sur un procès retentissant mi-octobre.