Ligue des champions: Antonio Conte veut redorer son blason

D’autant moins que sur ses 14 victoires, deux ont été obtenues contre le Celtic Glasgow, deux contre Qarabag, une contre Copenhague, Nordsjaelland et le Slavia Prague, des adversaires contre qui tout autre résultat aurait été une contre-performance.

Avec 14 victoires, 13 partages et 12 défaites en 39 matches, soit 35 % de matches gagnés, le bouillant Italien n’a effectivement pas de quoi pavoiser.

Sa carrière de coach en C1 avait pourtant commencé par un parcours plutôt prometteur en 2012-13 : aux commandes de la Juventus, il avait atteint les quarts de finale où son équipe avait chuté face au futur vainqueur, le Bayern Munich.

Quatre autres campagnes européennes ont suivi avant son arrivée à Tottenham en 2021, une avec la Juve, une avec Chelsea et deux avec l’Inter, mais il n’a atteint les 8es de finale qu’une seule fois, avec les Blues, éliminés ensuite par le FC Barcelone (1-1, 0-3).

Pour atteindre les 8es de finale pour la troisième fois de sa carrière d’entraîneur, Conte, 53 ans, n’a pas le choix : les Spurs doivent éviter la défaite au Vélodrome.

En tribunes

Pour ce match capital, Conte, vainqueur de la « Coupe aux grandes oreilles » avec la Juve en 1996 comme joueur, sera relégué en tribunes : la semaine dernière, il a été exclu en fin de match contre le Sporting (1-1) après un but refusé à Harry Kane par la VAR qui aurait qualifié les Spurs.

« Maintenant on doit attendre le dernier match à Marseille (pour savoir si on est qualifiés). Cela crée un gros dommage au club et j’espère que les responsables du club en parleront à qui de droit », s’était-il emporté.

Une élimination serait mal vécue pour Conte et Tottenham. Tombés dans une poule équilibrée mais où ils faisaient, malgré tout, figure de favoris au vu des budgets respectifs, les Spurs pourraient très bien être les seuls anglais à rester à quai dans les trois compétitions européennes.

Conte n’a d’ailleurs pas hésité à faire de ce match une « finale » et à tout miser dessus.

« En Premier League, on a encore beaucoup de matches devant nous. En Ligue des champions, on veut avoir plus de matches à jouer, mais il y a une finale, mardi », avait-il déclaré avant le match contre Bournemouth, le week-end dernier pour expliquer certains choix dans sa composition.

En laissant au repos des cadres comme Eric Dier, Rodrigo Betancur ou Cristian Romero, Conte a joué avec le feu puisque son équipe a été menée 2-0 avant de renverser la vapeur dans le temps additionnel (3-2) pour garder sa place sur le podium anglais.