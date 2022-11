L’Asie en rose

AsiAuction. Vente le 9 novembre à 11 h en ligne et chez Millon Belgique, 39b avenue des Casernes, 1040 Bruxelles. Les 400 lots s’y exposent du samedi 5 au lundi 7 novembre de 11 à 18 heures. www.asi-auction.com/

Depuis qu’on a ouvert le site et que nous sommes présents sur toutes les plateformes, en Chine, en Europe ou aux Etats-Unis, on a des demandes qui viennent de partout dans le monde, se réjouit Régis Baert, expert spécialisé dans l’art asiatique et décoratif. C’est exceptionnel d’avoir pu, pour la deuxième fois en six mois, réunir une collection de 400 objets sélectionnés, triés et d’aussi belle qualité. » Pour lui, presque sûr, tout va partir. Et bien partir. « Comme on a une assez bonne sélection dans tous les domaines, on aura d’office un objet qui fera un prix dans chaque domaine. »