Alechinsky, l’exposition faisant foi…

Ultima ? Le Salon d’Art, rue Hôtel des Monnaies, 81 à 1060 Bruxelles, jusqu’au 22 décembre. www.lesalondart.be

Présente-t-on encore ce Cobra de la première heure qui, c’est l’une de ses singularités, a toujours eu un pied en Belgique et l’autre en France ?! Etonnons-nous plutôt de sa longévité artistique ou plus précisément de sa verdeur à remettre le couvert, à ensauvager et jardiner encore et toujours un territoire qu’il a créé de toutes pièces. L’exposition a beau s’appeler « Ultima ? » avec un regard narquois sur demain et un point d’interrogation à l’envers, comme tracé de sa main gauche – celle qui dessine –, elle n’a rien d’une conclusion. Une étape plutôt avec des œuvres récentes et plus anciennes qui loin de chanter toujours la même chanson, bousculent les habitudes.