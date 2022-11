Mondial 2022: l’équipe du pays de Galles pourrait changer de nom juste après la Coupe du monde au Qatar

Lors de la Coupe du monde au Qatar, l’équipe des dragons affrontera l’Angleterre, les États-Unis ainsi que de l’Iran dans le groupe B. En 2023, la fédération lancera une concertation autour de l’appellation « Cymru ». Noel Mooney ajoutait : « Nous aurons une bonne discussion avec toutes les différentes parties prenantes, le gouvernement, notre conseil d’administration, les organes décisionnels, le personnel et les joueurs. Nous sommes une organisation démocratique très ouverte et nous ne déciderons pas unilatéralement de faire quelque chose comme ça. C’est le sens de l’histoire mais il n’y a pas de décision ferme là-dessus. C’est plus par osmose qu’on s’y dirige. »