«L’horreur, c’est le meilleur endroit où être ensemble»

Tueurs en série (dans « I Killed the monster »), scream-queens (dans « Scream et châtiments »), extraterrestres (dans « Envahisseurs »), femmes-gorilles (dans « Le Cabaret Monstrueux ») : Pendant quatre jours, le Théâtre de Namur accueille des personnages peu fréquentables et c’est justement ce qui le rend hautement recommandable.