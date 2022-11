Thomas Detry après sa deuxième place aux Bermudes: «Ravi de retrouver le top 100 mondial»

« C’était la semaine qu’il me fallait ! » Dans la voix de Thomas Detry, on perçoit une pointe de soulagement, beaucoup de fierté et surtout l’envie de déjà se projeter dans la saison prochaine qu’il pourra vivre intensément sur le circuit américain (PGA Tour), le plus prestigieux de la planète golf.

Il y a quelques semaines, le Bruxellois de 29 ans avait choisi de relancer une saison en demi-teinte en allant tenter sa chance sur le Korn Ferry Tour, l’équivalent du Challenge Tour européen. Il y avait décroché une carte qui lui donnait un accès partiel au PGA Tour, et d’emblée profité de celle-ci pour décrocher deux top 10 à ce niveau.