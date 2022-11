Ciné-concert: l’hommage de Fabio Frizzi au réalisateur Lucio Fulci

Frizzi 2 Fulci samedi 12/11 au Théâtre de Namur, 20h30.

Le réalisateur et son compositeur attitré : un autre couple de cinéma ! Il y a les mythiques : Sergio Leone et Ennio Morricone. Tim Burton et Danny Elfman. Alfred Hitchcock et Bernard Herrmann… On connaît aussi ceux qui œuvrent dans les films « de genre ». Où John Carpenter est un couple à lui tout seul, mais où Dario Argento a fait appel aux bons se(r)vices de Goblin. Et Lucio Fulci à ceux de Fabio Frizzi. A 71 ans, ce dernier joue désormais en live le « best of » du répertoire qu’il a imaginé pour le géniteur de L’enfer des zombies, L’au-delà et autre Emmurée vivante.