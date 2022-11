Festival de l’Horreur au Théâtre de Namur : Promenons-nous dans l’effroi

On pense souvent que l’épouvante se fabrique à gros renfort d’hémoglobine (par hectolitres), d’ustensiles rugissants (genre tronçonneuse), de maquillage cadavérique (voyez les zombies !) et autres effets coûteux et spectaculaires. Alors qu’il suffit d’un truc simple, et qui ne coûte pas un rond : le noir ! Coupez la lumière et voyez comme votre cerveau turbine pour créer des scénarios plus flippants que Shining et Alien réunis.