Ensemble face à l’horreur

Horreur ! Malheur ! Le Théâtre de Namur se transforme durant quelques jours en un croisement entre château hanté, salle de torture et cimetière de zombies. C’est en tout cas l’impression que donne l’annonce de ce Festival de l’Horreur d’un genre inédit. Si on a l’habitude de tels excès dans le domaine du cinéma avec, notamment, l’incontournable rendez-vous du Bifff bruxellois, le théâtre ne nous y a guère habitués. Quoique… Si on remonte un peu dans le temps, le Grand Guignol était bel et bien le lieu de toutes les histoires sanguinolentes et dramatiques à souhait. Et finalement, que ce soit chez Shakespeare ou dans les tragédies grecques, les monstres ne manquent pas. Ils évitent juste de se déguiser de manière bizarre. Quoi qu’il en soit, l’horreur est donc de retour sur les planches namuroises et c’est plutôt une bonne nouvelle. Car comme le rappelle Vincent Hennebicq, l’un des responsables du programme, il est plutôt « réconfortant d’être ensemble dans une salle, face à ce qu’on peut envisager de pire dans l’humanité. »