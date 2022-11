Le petit moment qui fait du bien: un petit coup de nostalgie avec «Les feuilles mortes» de Montand

Si l’été indien nous a accompagnés nettement plus longtemps que de coutume, l’automne est bel et bien là avec ses journées qui raccourcissent, ses ciels qui commencent à s’obscurcir et ses feuilles mortes qui se ramassent à la pelle. L’expression est passée dans le langage courant depuis qu’Yves Montand l’a popularisée en interprétant une chanson de Jacques Prévert sur une musique de Joseph Kosma. Les débuts sont pourtant catastrophiques. La chanson doit figurer dans le film Les portes de la nuit de Marcel Carné en 1946. Mais le film est un échec public et la chanson n’y figure que quelques secondes, chantonnées par le personnage de Montand qui l’écrit sur un coin de table. Pendant plusieurs années, Montand et d’autres comme Cora Vaucaire l’interprètent dans l’indifférence totale du public.