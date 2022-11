Lukas Dhont pour «Close»: «Mes films sont une invitation à une conversation»

Couvert de récompenses internationales dont la plus prestigieuse est le Grand Prix au Festival de Cannes, « Close » raconte le deuil d’une amitié d’enfance avec une délicatesse infinie et représente la Belgique dans la course aux Oscars.

En mai dernier, Lukas Dhont, déjà Caméra d’or pour Girl en 2018, avait bouleversé la Croisette avec l’histoire d’amitié brisée entre deux jeunes adolescents. Depuis, Close cumule les prix. D’une sensibilité rare, le jeune cinéaste belge parle avec délicatesse et poésie d’une intimité d’enfance rompue et de la douleur de cette perte. Et ce qui est enthousiasmant, c’est qu’il n’a que 31 ans et est au début de sa carrière.

Selon les pays où le film est montré, des choses vous étonnent dans la réaction des gens ? Ou est-ce universel ?