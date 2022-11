Pierre Niney à propos de «Mascarade»: «Je sais d’où je viens, c’est aussi pour ça que je suis acteur»

A 33 ans et presque autant de films, look de premier de la classe et de jeune premier, Pierre Niney s’applique sérieusement et avec élégance à ne pas se prendre au sérieux. On aime car il est aussi l’un des acteurs les plus intéressants du cinéma français. Aussi à l’aise dans le drame que la comédie, aussi talentueux devant une caméra qu’au théâtre. Sa palette de jeu est immense et son talent ne fait pas mentir les superlatifs qui l’accompagnent, désigné comme le plus jeune pensionnaire de la Comédie-Française qu’il intègre à 21 ans, et le plus jeune acteur césarisé (en 2015 pour son rôle d’Yves Saint Laurent). Il dit avoir appris la patience, l’humilité, le travail lors de son passage à la Comédie-Française qu’il a quittée il y a sept ans. Mais c’est avec impatience qu’il enchaîne les projets. Nicolas Bedos, qui l’avait dirigé dans OSS117 : alerte en Afrique rouge, en fait cette fois un gigolo amant d’une ancienne gloire du cinéma, jouée par Isabelle Adjani, et lui donne l’occasion de réaliser un rêve.