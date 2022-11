«Ovderdose» En manque de rien

D’Olivier Marchal, avec Sofia Essaïdi, Assaad Bouab, Alberto Ammann, Kool Shen, 118 mn.

À Paris, Richard Cross (Assaad Bouab), flic au 36, est chargé d’une affaire de meurtre : deux adolescents ont été sauvagement tués dans un hôpital. A Toulouse, Sara Bellaïche (Sofia Essaïdi) et Bob Fontana (Kool Shen), de la DIPJ, travaillent sur une grosse livraison de drogue, en liaison avec Reynal (Nicolas Cazalé), un collègue infiltré, ex de la jeune femme. Les premiers éléments des deux enquêtes font apparaître des liens entre les assassinats et le go fast qui s’est entre-temps transformé en expédition sanglante, obligeant la Crime et les Stups à travailler ensemble.