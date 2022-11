«Overdose» d’Olivier Marchal, une équipée très sauvage

Olivier Marchal est repassé derrière la caméra. Avec « Overdose », à voir dès ce 4 novembre sur Prime Video, il signe un polar en forme de road movie. Il en rêvait : il l’a fait et bien fait !

L’ex-flic (à la PJ notamment) devenu réalisateur et acteur, qu’on a pu voir depuis trois ans en télé dans la série Les rivières pourpres , porte à l’écran une adaptation haletante de Mortels trafics , un bouquin de Pierre Pouchairet, prix Quai des Orfèvres 2017. Overdose est son septième long-métrage déjà.