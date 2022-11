Long Story Short

Capitane Records.

C’est sur l’excellent label bruxellois de Nicolas Michaux (et Juicy, Great Mountain Fire, etc.) que se retrouvent les ex-Wuman et Chance. Dès le premier Sunny Eggs, on est séduit par ce petit côté Vampire Weekend, avant de craquer pour le reste : une pop légère, imaginative, originale… Les voix haut perchées sont aériennes, comme les guitares, les tapis synthétiques, les boucles et les dessins atmosphériques qui rendent même sexy leur Bossa Charleroi instrumentale. L’humour sert ici une musique aux références subtiles où tout est permis : s’adresser à un cheveu (Ghost Hair), haïr le fils d’un ami (Who Cares), être le téléphone intime d’une fille (Ringtone). Ou comment la pop alternative peut accoucher d’un duo à la fois drôle dans le texte et puissant musicalement !