Un ancien kiné de Romelu Lukaku à Anderlecht rassure: «Il va tout faire pour guérir le plus vite possible»

La Coupe du monde démarre ce 20 novembre et une question est sur toutes les lèvres des fans belges : Romelu Lukaku sera-t-il présent au Qatar avec les Diables rouges ? Rien n’est moins sûr.

Le personnel médical de l'Union Belge semble indiquer que c’est la même blessure qui refait surface. Le kinésithérapeute Jochen De Coene qui a travaillé à Anderlecht avec Romelu Lukaku expliquait à Sporza : « La grande question est de savoir si c’est une déchirure musculaire ou un problème sous-jacent qui cause la blessure. »

La mauvaise nouvelle est tombée ce lundi pour Romelu Lukau. Le Diable rouge a rechuté et souffre d’une blessure aux ischio-jambiers. Il devrait rater les prochains matchs en 2022 de l’Inter Milan mais sa participation pour la Coupe du monde n’est pas encore compromise. Une course contre-la-montre débute désormais.

Désormais, pour les Diables rouges, la question est de savoir Big Rom participera à la Coupe du monde au Qatar. « Je pense que oui. Romelu est un pro de haut niveau et est entouré des bons experts. Le personnel médical de la RBFA sait ce qu’il fait. Je sais que Romelu fera tout ce qu’il peut pour guérir le plus vite possible. C’est un pro exemplaire.